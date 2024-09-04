道瓊工業指數昨日暴跌626.15點，與台股連動密切的費城半導體指數重挫8%，台股早盤一度崩1170點，最低約來到20922.17點。財經作家狄驤在臉書撰文指出，短短幾天包括輝達收司法部傳票等利空一次冒出，市場難以在短時間內消化這麼多利空，只能用崩跌來反映，但他強調「台美股崩跌，類似的歷史正在重演」，回顧台股每次出現史上最大漲幅，都是在大跌過後。

狄驤進一步說明市場擔憂的利空，日本央行日前表示，如果日本經濟和通膨符合預期，日央將繼續升息，明顯是由鴿轉鷹；昨日美製造業PMI出爐，從46.8升至47.2，雖然有好轉跡象，但仍低於市場預期，再度引發經濟衰退的恐慌。

除了經濟衰退的恐慌，輝達更帶頭崩跌10%，傳出美國司法部向輝達和其他公司發出傳票，正在搜尋其違反反壟斷法的證據，主因是司法部擔心輝達壟斷AI晶片，狄驤推測，或許有人早知道該利空，導致輝達等AI族群重挫。

狄驤分析，短短幾天利空一次冒出，市場難以在短時間內消化這麼多利空，只能用崩跌來反映，這也代表第二波去槓桿行情到來，期貨一開盤可能就會出現斷頭平倉賣壓，融資也會再次人踩人。

狄驤文末總結，投資人現階段可以密切注意超跌訊號，像是融資維持率等，因為台股每次出現史上最大漲幅，都是在大跌過後，他呼籲投資人可以再次把握好時機。