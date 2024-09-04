國慶主視覺3日出爐，設計回歸中華民國國旗色調，綠營酸「華國美學再現」，藍營則讚「中華民國回來了」。對此，民進黨高雄市長陳其邁今（4）日表示，好不好看在個人，尊重國慶籌備委員會的安排，強調「中華民國台灣這個是大家共同的共識，毫無疑問，沒有回不回來的問題」。

國慶主視覺在馬英九總統第1任時，曾以黃金色調為主色，馬的第2任開始以國旗的紅藍白色調為主。2016年蔡英文政府上台後，淡化國旗與雙十的象徵，強化綠色視覺。今年雖然仍是民進黨執政，但國慶籌備委員會主委歷年均由立法院長擔任，立法院長韓國瑜說，今年國慶主視覺「青天白日滿地紅」的紅、藍、白三色，國旗主題與國花梅花交織成充滿力量與希望的畫面，正如我們對這片土地的熱愛與期許。

針對國慶主視覺，各界反應不一。國民黨認為「中華民國回來了」，不過前高市文化局長尹立酸說「作為最了解韓導的人，看到今年國慶主視覺就發出會心一笑，不就是六個紅酒杯腳的組合嘛！」

對此，陳其邁直說，尊重國慶籌備委員會的安排，「中華民國台灣是大家共同的共識，這個是毫無疑問，沒有回不回來的問題」。至於好不好看？他認為，這個在個人，尊重各種不同的創作，有人當然會從不同角度來解讀，但是台灣作為一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這個是不會改變，也是多數國人的共識。