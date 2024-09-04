星宇航空執行長翟建華昨（2）日表示，航空客運量明年可望恢復到疫情前規模，票價預期還是看漲，並公布今年底星宇航空將由興櫃轉上市，以每股20元溢價發行，推估於今年第4季順利轉上市掛牌。雖然星宇後勢看漲。但最近一名網友在Threads上爆料，搭乘星宇航空董事長張國煒親自駕駛的班機後，認為「那個降落技術真的不行」，結果發文釣出張國煒親自留言道歉並解釋，「那是訓練航班，不是我飛的。帶學員飛，抱歉」，引起網友討論。

想搭K董親架的飛機？選首航或A350航線

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/9/1～2024/9/2）期間統計調查，「張國煒」近兩日熱門關鍵字，出現「星宇、降落、強項、航班」。綽號K董的張國煒是航空業少數能修理、駕駛飛機的董事長，不少星宇航線的首航或是A350執飛航線都由他親駕。

有網友1日在Threads上發文，「我搭過一次K董開飛機，降落蠻穩的，但是唸英文的注意事項就不是很順」，結果張國煒親自留言，「哈哈，我本來就是台灣死孩仔，英文不是我的強項，拍謝啦」，親民回覆引起網友熱議，「最讓人喜歡的富二代」、「說話很坦白！讚」。

starluxkwc沒大頭照 網友：本人？小編？還是冒名？

不過，由於回覆網友Threads的帳號「starluxkwc」沒有大頭照，也沒有藍勾勾認證，讓不少人表示，「K董，建議您去申請藍勾勾，這邊很多人會亂發布錯假消息，申請一下讓大家比較安心」、「怎麼可能一間公司的老闆這麼閒，在這回覆酸民」、「本人？小編？還是冒名？」、「我覺得是假訊息，沒有日期航班資料，就有人跳出來說不是我飛的，最好是這樣」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2024年09月01日至2024年09月02日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『張國煒』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。