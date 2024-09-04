汽車左側保險桿出現輕微受損痕跡。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市三民區建國二路與復興路口，一輛車輛左轉過程遭直行機車擦撞，機車非但沒有停車查看，還加速逃逸，讓汽車駕駛火大怒罵「五字箴言」發洩情緒後報警，不過卻在周遭發現肇事騎士身影將其攔下，警方到場發現該名騎士無照駕駛、肇事逃逸、還逆向行駛，依法開出三張罰單共計1萬5900元。

開車的40歲陳姓男駕駛，2日下午1點行經三民區建國二路西向，打方向燈準備左轉復興路時，一輛同向機車卻從左側逆向衝出擦撞汽車左側，造成左側車頭輕微受損，騎士卻頭也不回加速逃逸，讓陳男氣得大罵「五字箴言」，隨後向警方通報。

不過剛報完案，陳男就在附近發現肇事騎士身影，追上前將其攔下再次報警，警方發現該名騎士為年僅18歲的黃姓少年，不僅無照，還違反多項交通官定遭帶回警局調查，提醒發生交通事故後，應立即報警處置；如果駕駛人發生交通事故，致人受傷而逃逸者，依法可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，切莫心存僥倖。

警方最終依道交條例，向黃姓少年開出肇事逃逸（可處1000元以上至3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月）、無照駕駛（處6000元以上至2萬4000元以下罰鍰）、未依規定駛入來車道則違反第45條（處600以上至1800元以下罰鍰），共計開出1萬5900元罰單。