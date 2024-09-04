衛福部今年4月預告《社會救助法》修正草案，收入認定與戶籍地申請資格卻照舊，引起爭議，預告期間共26個機關、團體提出意見。衛福部預計今（4）日下午召開首次研商會議，今天上午人民民主黨和興隆會所社工團隊，到衛福部門口舉牌抗議，批評研商會議閉門進行，未邀集相關團體參與討論。

人民民主黨專員許雅婷表示，社救法草案預告後，共26個團體提出意見，但衛福部今召開首次協商會議，卻沒有對外公開，也未邀齊當時提出意見的諸多團體，只開放特定少數團體出席，討論淪為形式。

人民民主黨等民團4日到到衛福部抗議，指出衛福部今年4月公布社會救助法的修法草案，預告期僅1個月、未根本面對導致弱勢者致貧的結構因素，仍維持關鍵造成貧窮黑數的「虛擬收入計算」與限制戶籍地申請等資格，缺乏脫貧制度的整體觀點。（王英豪攝）

許雅婷說，雖然昨晚向衛福部主動報名後，社工司司長蘇昭如同意讓人民民主黨參與會議，「但其他不知道消息的團體怎麼辦？這仍是閉門會議」。

許雅婷指出，依現行制度，一般民眾在申請補助時會被假定有勞動力，即便沒有工作，在申請時仍會被計算「虛擬收入」，非典型就業民眾的收入計算也有爭議，導致不少人無法申請補助，廣大貧窮黑數被忽略，「失業是結構性問題，卻被轉嫁於個人承擔」。

另外，社會救助及社工司推動「脫貧自立3＋1」，低收入戶、中低收入戶民眾，接受職訓後找到工作，或參加脫貧措施增加的收入，可以不必計入家庭總收入及家庭財產，最長3年，評估有必要者可延長1年，以累積財產、穩定就業，達到自立脫貧目標。

但許雅婷強調，有些人工作變動大，或無法找到全職工作，收入不穩定狀況下，希望政府能針對個案實際狀況，提供更彈性的調整，而非限定在「3＋1」範圍內，例如減少補助但拉長時間；並且參考部分國家「經濟自立期」的概念，在子法中訂定相關計算公式與係數。

許雅婷說明，今日會議待釐清5大議題，包括是否取消虛擬收入、由居住地或戶籍地申請審核與撥付補助、家庭財產是否扣除申請人本人自住房屋、應計人口是否僅列同居共財親屬，以及是否訂定遊民專章。人民民主黨呼籲，衛福部應廣邀曾提出意見的各團體，並持續召開研商會議，尋求基本立場的共識。