36歲女星梁洛施過去演出電影《神鬼傳奇3》時在楊紫瓊介紹下，和身家千億、香港首富李嘉誠的小兒子李澤楷相識交往，2009年生下1子，隔年又生下雙胞胎兒子，2011年卻閃電宣布分手。近日，梁洛施出席活動時，透露大兒子已經進入青春期，她很早就開始教3個小孩性教育，雖然有點難啟齒，但「避無可避」。

據香港媒體報導，梁洛施本月2日出席美妝品牌活動，她表示自己是走自然路線，隨小孩早睡早起加做運動，皮膚自然而然就會比較好。問3個兒子是否已經重視外表？她笑說男孩子比較隨便，沒有1個是在意外表的，比較愛運動，平時愛打籃球、羽毛球和踢足球，先前大陸奧運選手來香港，3個兒子也有追看。

梁洛施沒否認現在有追求者。（圖／翻攝自isabella.leong IG）

梁洛施也表示，因為兒子已經進入青春期，她也開始親自教他們性教育，她直言：「這些問題父母真的難開口，但避無可避，所以要買書來教，而且學校也會同步一起教」。至於問到梁洛施現在是否有追求者？她回答順其自然，未來是否會結婚？梁洛施表示不會抗拒，但要先過3個兒子和她媽媽那關，直言媽媽那關最困難，3個兒子倒是不在意，常催她去交新男友約會，似乎不太在意出現繼父。

梁洛施表示現在會親自教小孩性教育。（圖／翻攝自isabella.leong IG）

梁洛施過去和李澤楷閃電分手鬧得轟轟烈烈，傳聞男方相當大方，給了豪宅和5億港幣（約20億台幣）的分手費，梁洛施今年初出席活動時否認有此事。她上節目《魯豫有約》時，也被直球問如果時光倒轉重來，是否還會跟李澤楷交往生小孩？她表示還是會做一樣的選擇，不後悔當年未婚生子，至於是否想過要與李澤楷走入婚姻？她坦言有，並間接揭露分手主因，說：「因為他（李澤楷）太受女人歡迎，那樣我就接受不了，所以，我想活得有底氣。」