新北市汐止平時上下班通勤時間就容易塞車，但一名網友表示，今天他上午9點半才出門，路上的車仍塞到無法動彈，從南港一路塞回汐止，好奇是為什麼。對此，有網友解釋，塞車是因為南港展覽館的國際半導體展今天開幕，笑稱「為了台積電，汐止人只能忍耐。」

一名網友一早在臉書「汐止集團」發文，不解今天是怎麼回事，已經都上午9點30分出門了，車流量還是多到從南港一路塞回汐止，直呼「無言耶！幸好我是騎機車，汽車完全卡住沒辦法動。」

貼文PO出後，不少網友跳出來解釋，「是南港展覽館的國際半導體展」、「半導體展大官剪綵交管」、「半導體展已塞爆」、「有官去二館，警察把燈號控了快十分鐘」、「幾百億的展你敢嘴」、「為了台積電，汐止人只能忍耐。」

2024國際半導體展於今天起至周五（6日）在南港展覽館1館、2館舉辦，今日上午舉行開幕典禮，堪稱全球最具影響力的國際半導體盛會，大師論壇也在開展首日登場，演講主題涵蓋製造、封測、記憶體與晶片設計四大關鍵領域，共計邀請9位天王級貴賓，包括台積電、日月光、Applied Materials、Google、Samsung Electronics、SK hynix、Microsoft、imec及Marvell的企業領袖同台開講，探討在AI潮流下半導體如何作為驅動全球技術創新的核心力量。