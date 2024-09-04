自從新冠疫情過後，國人們瘋出遊，因此選擇飯店也變得相當重要，一名擁有8年經驗的酒店工作人員透露，入住飯店時要注意的7個危險訊號，其中有1點要特別注意，就是在入住時，飯店有沒有要求客人必須提供身分證明等相關資料，如果沒有的話，恐會有安全疑慮。

《商業內幕》報導，阿爾伯克基住宅區希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Albuquerque Uptown）的副總經理強納斯（JJ Jones）說，入住飯店前，可以注意以下7點避免踩雷。

第一、 空蕩蕩的停車場：車道或停車場會透露飯店的來客量，如果停車場很空，就代表這可能不是合適的住宿地點，這點在旅遊旺季尤為重要。

第二、缺乏可用的行李車：熱情好客應該是飯店對待客人的必要態度，尤其是在客人辦理入住手續時，若客人發現入住時沒有可用的行李車，那就是一個警訊，可能代表飯店服務不夠周到。

第三、公共區域的燈泡：客人應該檢查酒店的公共區域燈泡是否正常工作，儘管聽起來無傷大雅，但有飯店的工作人員認為，這充分說明酒店對維護情況、預算、管理等細節的關注。

第四、飯店對抵達前的詢問沒有回應：每次酒店體驗在入住前就開始了，如果客人在抵達前提出請求或問題，但沒有得到及時回應，這代表該飯店恐有更大的問題。

第五、飯店入口處的整潔程度：客人可在飯店入口處的欄杆、桌子上注意是否堆積了污垢和灰塵，飯店員工透露，這些公共區域若沒有確實打掃，代表飯店其他區域可能也有類似狀況。

第六、不要求提供身份證明：若即將入住的飯店沒有要求客人必須提供身分證明等相關資料，將會有安全疑慮。

第七、注意床鋪：在上床休息前，必須仔細注意床鋪的整齊程度，員工建議客人可以嘗試動手拉開床單，若很容易鬆動，就代表房務人員有可能沒有確實整理。