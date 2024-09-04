一名女子近日拿抽取式衛生紙擦屁股，本以為用的是好市多科克蘭衛生紙，觸感讓她驚覺不對勁，細看包裝上寫「歐香」，才知道誤拿，因歐香衛生紙包裝和好市多衛生紙包裝設計、顏色極為相似，讓1.1萬人笑瘋，「連衛生紙都有盜版。」

原PO前天（2日）於《Threads》指出，拿紫色包裝的衛生紙擦屁股，發現觸感不對，仔細一看原來是「歐香。」從她上傳的影片及照片來看，「歐香」衛生紙的外包裝顏色、設計，和好市多自有品牌科克蘭幾乎一模一樣，若不仔細看很難分辨。

貼文有1.1萬人關注，一票人笑喊連衛生紙都有「高仿」，「99％像，也仿得太像了吧」、「盜版喔」、「很容易搞混」、「真的很騙，但包裝這樣不會有問題嗎」、「山寨好寨滿」、「原來好市多衛生紙有兄弟」、「很幽默」、「屁股一擦就知道差在哪。」

買過的人說，歐香衛生紙和好市多包裝相比，價格較便宜，但用起來觸感較粗糙，一摸到紙質就知道不是好市多的。