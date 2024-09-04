輝達周二重挫9.53%，市值單日蒸發2789億美元（約新台幣8.9兆）創下美股歷年最慘紀錄，輝達近三個交易日累積已下跌14%，分析師認為，輝達疲弱的走勢正在向投資人釋出「賣出」的強烈訊號，暗示美股40年來的多頭，恐怕已經觸頂。

綜合外媒報導，輝達上周公布財測略低於市場預期，市場情緒反轉，開始質疑輝達估值過高、陷入成長放緩，以及人工智慧產業的鉅額投資尚未兌現，投資狂潮帶動股價大漲能持續多久等危機。

財富管理集團Wind Shift Capital創辦人、資深分析師Bill Blain就此狀況提出警告，輝達股價近期下跌向投資者發出「賣出」的訊號，其過去大幅上漲和鉅額市值，暗示美股40年大多頭周期已見頂。

另一財富管理機構Murphy & Sylvest Wealth Management分析師兼高級經理Paul Nolte提到，「輝達和熱門AI股票等市場明星，不意外暫時退居二線，畢竟所有鉅額支出的投資回報率仍是個大問題，並沒有在所有的經濟領域都看到AI傳播。」

另有專家認為，輝達已經養大市場的胃口，容錯空間變得很小，股價處在高檔是事實，任何風吹草動都可能對股價造成波動，但人工智慧產業是未來趨勢的看法不變，只是短期內要能將估值與投資反映在財報數據上。