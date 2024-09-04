「從事業務工作」是許多人追求高薪會選擇的方向，但若無完善訓練機制與薪資保障，僅靠茫茫摸索、燃燒熱情，往往無法穩定長久。信義房屋專案經理邱仕軒職業軍人退役後，作出轉職的人生重大決定，加入信義房屋，憑藉公司完善的培訓機制，一年內就達到年薪百萬目標，邱仕軒一步一步循序漸進完成自己的家業夢想，讓人看見不一樣的轉職心路歷程。

28歲的邱仕軒，曾是職業軍人，從軍時就經常思考自己未來從事各種行業的模樣。退役後一切從零開始，家中開設餐廳的他，本想就近從事食品業開啟第二職涯人生，偶然看見社群媒體上，大學同學分享在信義房屋工作的心得與照片，實際詢問後，「前半年保障5萬月薪」燃起他興趣，自認適應力強，也想挑戰看看業務工作，因此決定給自己半年時間，進入信義房屋測試自己能耐。

四年前加入信義房屋，邱仕軒僅花1年時間，就達成年薪百萬，也爲媽媽買下一家人承租了十多年的老華廈。「完全歸零，對新知保持熱忱與好奇心」是讓邱仕軒馬上進入狀態的關鍵心境。年薪百萬是許多上班族們追求的階段目標，邱仕軒說，退役後進入信義獲得第一桶金就用來補貼購買媽媽的房子，能對家裡有明顯的幫助，讓自己很有成就感，也感受到業務工作不論對家人、對客戶，都很有力量。

回想奮鬥的經過，邱仕軒在新人期即榮獲新人最高榮譽「新秀獎」。在一對一師徒制的訓練下，每天早上店長一對一教學、下午拜訪客戶馬上實際應用、晚上師傅再一對一安排階段課程，爲他打下紮實基礎。令他印象深刻的，是一個在市場上流通近一年半，同業賣不出、連前輩也覺得棘手的案子，到他手上兩個月就成交。自知資歷尚淺，屋主也難以聯繫，邱仕軒當初只能到屋主母親攤位前，等待收攤時，懇切和媽媽說明信義優勢，才終於取得屋主的聯繫方式，後續展現新人熱忱，不懂就問，化解了屋主買賣過程的所有疑慮，順利簽下委託，進而迅速成交。

不論挑戰百萬年薪或新秀獎的最高榮譽，邱仕軒有感分享：「第一線業務最需要的就是便利的軟體、硬體、最新市場動態、迅速準確的後勤支援。信義房屋的「TA3系統」整合房屋貸款試算功能、房屋買賣案源查詢，累積服務客戶的專業資訊；DinDON智能賞屋即時套入不同的裝潢風格，幫助客戶打開對新家的想像，都是帶給客戶高品質服務的好工具。」信義房屋強大後勤單位開發多種AI數位工具支援前線同仁，讓邱仕軒有信心，每年都能再創佳績。

信義房屋重視人才培育，歡迎擁有大學畢業學歷且無仲介經驗者從事業務工作，提供6個月保障底薪5萬元，即便零經驗也能無痛轉職，新人期更有180天全方位培訓計畫，擁有完整的學習環境與機會，同時也提供多款AI數位工具輔助銷售及優渥的獎金與福利，詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。