「左手重炮」林俊易2024台北羽球公開賽32強賽驚險以21比17、22比24、21比19擊敗同樣來自土地銀行羽球隊的學弟廖倬甫，搶進16強。

林俊易是今年台北公開賽男單第2種子，首輪就對到同隊隊友廖倬甫，林俊易指出，第1局自己那邊算比較好打、掌控也較好一點，第2局換邊後風向改變、主動失誤較多，讓對手比較有信心，自己分數追上去後在關鍵分沒打好，讓比賽進入第3局，決勝局領先又落後，後面才把分數拉開，「那時可能出現爭議球，但我沒辦法控制場上會出現什麼狀況，我只能保持心態，告訴自己下一顆再來，後面可能受到裁判有點影響心情，本來有點沒力又變有力了，再加速攻擊。」

林俊易補充，在分數被追上時，也告訴自己要像在韓國公開賽時一樣敢拚敢衝，「就像我打丹麥安東森時也是18比15落後，那時我也沒想放棄就是敢拚敢打，可能也是我今天獲勝比較關鍵的一部分。」

林俊易透露，自己在6月底、7月初美國、加拿大兩站賽事之後，有一個月空擋BWF世界巡迴賽沒有比賽期間動了近視雷射手術，而自己之前有戴角膜塑型片，在醫生建議下為了手術先一個月不戴，「自己近視150度、175度，但是還有散光，在沒有戴角膜塑形片時，有一個月時間幾乎看不到球只能靠感覺，有時看起來有兩、三顆球，所以那陣子比較辛苦，不過手術後維持的還不錯，現在可以清楚看到對面球的落點。」