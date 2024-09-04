廣運總經理柯智鈞表示，半導體設備布局將自第四季起收成，目前約有3～6家洽談中，而公共工程領域進展順利推進，其中桃園機場第三航廈23億元訂單將自10月起依比例認列，對2025年營運成長樂觀看待。

廣運成立近50年，主要業務包括客製化工廠自動化生產設備、自動倉儲系統、電商物流發貨中心、機器人應用，以及半導體自動化設備和AI數據中心、伺服器、5G基地台、充電樁及儲能櫃等液冷散熱解決方案。

除了擁有AI智慧製造、液冷散熱、機器人應用、電商物流及半導體設備等先進多元技術，廣運也承作各類大型公共工程，包括桃園機場及機捷行李輸送系統、國家高密度書庫倉儲系統等，並積極持續在越南及泰國不同國家建置營運據點，擴大國際營運版圖。

廣運此次展出的空中走行無人搬運車（OHT），車身高度僅490mm，應用於半導體後端工廠移載彈匣，可有效改善樓層高度受限的廠房。同時也提供流程自動化解決方案優化產能，提供效率和空間靈活性，並緩解客戶人力需求。

廣運採用輝達A2 Tensor Core繪圖晶片（GPU）、應用輝達Metropolis視覺感知平台，利用AI技術透過攝影機感測器即時偵測OHT運輸、裝載／卸載和上／下運作狀態，協助客戶減少維修人員配置、提前預測各種OHT零件磨損情況能，大幅提升稼動率及空間坪效。

廣運熱傳事業群的第二代兩相浸沒式冷卻解決方案。可提供輝達Omniverse上建立數據中心數位孿生解決方案，模擬客戶伺服器機房和資料中心建設專案實體，精確虛擬設計AI生成客戶的伺服器機房和資料中心建設專案，協助實現「算力提升、節能降耗」效益。

而廣運旗下子公司金運（KENTEC）則運用集團綜效，展示物流車隊管理解決方案，包括車隊管理系統和AI智慧駕駛輔助系統，目標實現「智慧交通管理」和「安全駕駛」，透過智慧駕駛、危險預測和即時異常警報有效提升駕駛意識，大幅降低肇事事故，保障行車安全。

金運的車隊管理系統結合GPS追蹤與駕駛員管理，提升車輛調度效率、車隊安全及即時監控車輛狀態。AI智慧駕駛輔助系統融合進階駕駛輔助系統（ADAS）、駕駛監控系統（DMS）和2D/3D環景監控（AVM），並通過台灣VSCC標準和法規相關認證。

隨著AI快速發展，自動化系統進入全新紀元，廣運與策略合作夥伴合作，提供一系列AI導入應用方案，透過新模擬解決方案推進AI創新，成為現代物流和工業自動化領域的強力助手，幫助企業提升效率、降低成本，實現智慧化轉型。