新華社微信公眾號4日報導，開學第一周，福建泉州南安市3名一模一樣的三胞胎姊妹花，獲得家鄉英都教育基金獎學助學金，成為最矚目焦點，她們是來自英東村的洪奕藍、洪祺藍、洪勝藍。出生於2005年，從小在同一所幼兒園、小學、初中和高中讀書，如今各自填報志願，卻還同時被福州大學錄取，只是不同科系。

「這是種神奇的緣分吧!」她們的媽媽洪雅霜說，「三姊妹的名字也是精心起的，名字中間的三個字諧音『一起生』『一起勝』」自小自律獨立，是姊妹，也是「良師益友」，三姊妹一同出生、一同成長。

起名字時，洪雅霜特意諮詢了小學老師，確定了奕藍、祺藍和勝藍。「除了諧音『一起生』『一起勝』，仔細看她們名字的中間字，還各含『大』、『二』和『三』字。每個字各有不同寓意，三個字連起來，又諧音『一舉奪魁、旗開得勝』『藍』字則有『青出於藍勝於藍』的寓意」。

三姊妹從小自律又獨立，因父母工作繁忙，是外婆教她們認字、畫畫、數數。小時候，大部分課餘時間，都用來畫畫和看書，讀書時，姊妹三人相互陪伴、相互幫忙，發揮著「1＋1＋1＞3」作用。在平時學習中，相互比拚、取長補短、共同進步，在備考大學時，身邊還有時刻可以說出心裡話的人，姊妹都感覺壓力會小一點。

「一起勝」三胞胎姊妹考入福州大學，未入學已制定目標，今年大學高考，三人分別考取了602分、605分和590分。填報志願時，她們各自選擇了省內外不同院校，志願院校排序也不同，結果三人皆被福州大學錄取。

她們認為，三人能走進同一所大學，是心有靈犀，更是緣分使然。不過，雖然錄取院校相同，她們的科系專業卻不一樣，分別為資訊管理與資訊系統、國際經濟與貿易、礦物加工工程。對即將開啟的大學生活，姊妹三人充滿了期待。除了想要嘗遍學校食堂的各種美食、走遍學校的各個角落之外，她們已經制定了一個全新的目標：「做好學習規畫、考取碩士研究生」。得知她們的規畫，母親並不意外：「她們從小就很讓大人省心希望進入大學後，她們可以繼續相互扶持、共同進步」，對於三姊妹優秀表現，英都教育基金會分別為她們各準備1萬元人民幣獎學助學金。老大洪奕藍說，希望將來能學有所成，回報家鄉。