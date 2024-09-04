高雄在地老字號、經營近30年的「山東麻醬麵」，突然宣布9月21日結束營業，令不少老饕直呼不捨。（柯宗緯攝）

高雄在地老字號、經營近30年的「山東麻醬麵」，突然宣布9月21日結束營業，店家在臉書粉專透露「老闆準備光榮退休」，消息一出後，老饕直呼不捨，連忙光顧用餐，希望在最後時刻品嘗好味道。據悉，店員有意接棒，打算另起爐灶，也獲老闆首肯，將在附近另覓新店面開業。

這家「山東麻醬麵」，位於自強夜市附近，主打高CP值，小碗麻醬麵40元、大碗45元，份量相當足夠，自製的麻將香氣，搭配榨菜點綴，令人回味再三，每逢用餐時刻，總是高朋滿座，是不少在地人的心頭好。

高雄在地老字號、經營近30年的「山東麻醬麵」，突然宣布9月21日結束營業，令不少老饕直呼不捨。（柯宗緯攝）

高雄在地老字號、經營近30年的「山東麻醬麵」，突然宣布9月21日結束營業，令不少老饕直呼不捨。（柯宗緯攝）

雖然店名有「山東」2字，不過店家透露，「我們不是山東人，麻醬麵也不是來自山東；我們來自屏東縣潮州鎮，從小吃著麻醬麵長大」，是因為在潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此名為「山東麻醬麵」。

未料，店家近期無預警宣布，老闆將光榮退休，9月21日結束營業。這幾天有不少老饕上門光顧，幾乎一位難求，不少網友也驚呼「再也吃不到這麼純正的麻醬麵」、「吃到唸書出國，兩個月前回台灣趕快去解饞」、「便宜好吃，麻醬是自家配方，不是一般現成罐裝」。

據悉，該店經營近30年，沒有搬家，不過換過房東，店租金從5.3萬元不斷調漲，近年漲到5.7萬元。若以1小碗麻醬麵40元計算，相當於每月要賣出1425碗以上，才能打平房租，對於小本經營的店家壓力不小。

店員透露，老闆已經準備退休，因為二代沒有意願接手，但有店員二代有意傳承這個好味道，也獲得老闆首肯，未來也會去站台「認證」。店員二代將積極找鄰近的新店面，希望復刻麻醬麵的經典好味道。