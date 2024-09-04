美國日前發布經濟數據，8月ISM製造業指數雖由46.8升至47.2，但仍連續第五個月處於收縮區間，製造業PMI指數也不如預期，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫，連帶週二（3日）美股四大指數收黑，那指重挫3.26％、費半狂瀉7.75％。

其中，AI 霸主輝達終場崩跌9.53％，以116.01元開出，跌幅2.8％，隨後一路走低，低點來到107.29元，創下8／9以來的三週最低，市值縮水2,790億美元，也讓科技股全面承壓，國泰投信進一步分析，主因是市場對輝達的展望期待過高，雖財報表現亮麗，但仍未達市場最樂觀的預期，引發賣壓出籠，加上輝達收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，種種利空因素影響股價。另外，台積電ADR跌幅達6.53％，恐慌指數VIX則上漲超過30％。

國泰台灣5G＋（00881）經理人蘇鼎宇認為，本週五交易者將迎接美國關鍵就業數據，以及下週的蘋果新機發表會，AI目前尚在軍備競賽中，各家大廠剛鳴槍起跑，明年下半年在各產業面的應用會更明顯，預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變，不投資科技產業的風險更大，可把握股市相對較弱的9月份低點，善用科技型ETF分批進場。

就長線投資策略來說，AI發展仍是不可逆的大趨勢，潛在的回檔反而是另一個買入機會，國泰投信提醒，從第二季GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示，美國經濟仍具有相當韌性，僅因部分經濟數據表現不佳，就判定景氣會衰退過於武斷，在消費、生產及就業穩健增長下，經濟要迅速進入崩盤並沒有那麼容易。

而根據歷史經驗，第三季本就是美股走勢最弱的一季，且11月面臨美國總統大選變數，市場波動短期可能偏大，估計第四季美股會再迎來旺季，投資人不妨在第三季下跌時逢低買進，等待行情到來。