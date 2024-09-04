2024年9月4日澎湖縣／再諷同黨馬公市長花錢，澎湖立委楊曜再掀波。楊曜3日在莊國輝臉書下留言，諷刺同黨的馬公市長，執行力如果跟花錢一樣快不知多好。（翻攝楊曜臉書／許逸民澎湖傳真）

日前才在臉書慨嘆澎湖縣政府預算執行不力，害新建全民運動館到手的3.3億中央補助恐遭收回夭折的民進黨籍立委楊曜，繼損完同黨籍縣長陳光復後，昨晚又在民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝臉書下留言附和，再損同黨籍市長黃建忠愛花錢，又掀風波，引發關注。

身為民進黨籍，卻接連批評同黨縣市長， 還附和民眾黨民代的意見，楊曜的作為引起側目。而他今日則在臉書發文感嘆說，一則留言，引來兩通擾我清夢的關切電話。並強調「我對民眾黨兩岸一家親的政治主張堅決反對、對民眾黨在立法院的議事操作不以為然、對民眾黨的黨公職發動群眾包圍法院的做法更是深惡痛絕，我從2014年就反對民進黨與柯文哲的合作。在公共事務的主張上，我偶爾會和民眾黨人相同、有時候也會和國民黨人相同。這並不違反政黨競爭的關係與本質！」

且在貼文後特別以＃標注主題「就算我離開民進黨也不會再有其他黨籍」、「國民黨與民眾黨欠缺捍衛台灣主權的決心」明志。

莊國輝是4日下午在臉書以【臨時會搶先看】公所提案餐費與禮品雜支標題下，貼上96～112年馬公市公所的餐費和禮品費比較表，公開問大家，覺得市長請客一桌該請多少合理？並說會這麼問並非不讓市長交際應酬，而是花公帑要有分寸。

他點出，今天代表會要審的提議案中，包含兩筆各70萬的餐費與禮品雜支費用。這兩項科目早在去年底的預算就已經分別通過兩筆100萬，但才8個月市長就已經花完這兩筆100萬元，準備來進行追加。

他也說，用完來追加覺得合理，只是想瞭解相較於過去以往的市長是否開銷一樣大？所以要求從行政課將資料整理成兩張表來看，得到結論是，金額最高的蘇崑雄前市長，第二任時曾經一年花170萬。第二高為葉竹林前市長，一樣到第二任曾一年花150萬。第三高就是現任黃市長，剛上任第一年就花140萬元；排名第三。如今還準備打算破紀錄，第一任第二年就要花到170萬？

莊國輝更指出，蘇前市長平均一年餐費80萬元左右、葉前市長平均一年餐費106萬元左右，但黃市長第一年就花了140萬、第二年要來追加到170萬。平均是蘇市長的1.93倍、是葉市長的1.46倍。

同時統計出黃市長的餐費，請客132次、共181桌，平均一個月16次。每桌超過8000元的有14次。至於送禮部分有154次、單價超過800元的有23次（非人數）。最後並表示，不管人情世故或禮尚往來，是行政首長、民意代表不可避免必須要交際應酬的事項。但要有分寸，所以今天他會提下修金額，甚至不排除全刪。

不過，沒想到的是，貼文後第一個也是唯一的留言，竟是黃市長的同黨籍立委楊曜，而且還說「每月要宴客16次，這是很耗時費力的工作欵！僅8個月就把禮品餐費的年度預算花光，執行力超強！如果市政推動速度也這麼高效，那就完美了」。