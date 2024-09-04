新竹縣農會於2022年夏天推出蜂蜜檸檬氣泡飲，大受好評，今年暑假乘勝追擊，氣泡飲系列第二款推出「柑桔氣泡飲」，採用新竹縣農民栽種的柑橘製成，4日正式發表，鋪貨全台農會銷售據點，讓更多民眾喝到新竹縣美味飲品。

新竹縣桶柑種植面積占全台約45％，多以鮮果出售為主，每年各類柑橘於12月中旬後陸續上市，連帶影響各類柑橘產地價格。為穩定產銷，峨眉鄉農會於去年2至3月，將中型果約69噸，加工成桶柑原汁後，製成100％桶柑果汁深受各界好評，新竹縣農會迅速因應社會趨勢研發「柑桔氣泡飲」。

新竹縣農會總幹事李筱華指出，漂亮大顆的柑橘多包裝成禮盒，新竹縣柑橘禮盒年年均受各界歡迎，柑桔氣泡飲的則是採果實直徑較小的小果榨汁製成，此次結合峨眉鄉桶柑原汁製成，在夏季推出清涼消暑飲品，原汁含量占30％高比例，歡迎全台民眾品嚐新竹桶柑帶來的新鮮好滋味。

新竹縣農會推出柑桔氣泡飲，4日正式亮相上市。（邱立雅攝）

此次「柑桔氣泡飲」新品上市儀式上，同時啟動販賣機開機儀式，位在新瓦屋農民直銷站前的販賣機飲品包括新竹縣各鄉鎮農會、農友、青農的產品，像是紅豆湯、仙草茶以及早就大受好評的蜂蜜檸檬氣泡飲。

另外，新竹縣蜂農參加2024年全國國產蜂蜜及荔枝蜜品質評鑑成績亮眼，王朝燈榮獲全國國產龍眼蜂蜜特等獎、賴國賢、黃唯洲榮獲龍眼蜂蜜頭等獎、李宗憲榮獲荔枝蜜頭等獎殊榮，不受今年氣候限制，仍產出優質蜂蜜，讓李筱華也大讚新竹縣的蜂農技術高超。