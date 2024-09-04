台北市長蔣萬安即將於4日下午啟動為期2周的訪美行程，不過適逢颱風摩羯接近台灣但不會侵台，市府為求謹慎，仍在蔣萬安出訪前舉行颱風整備會議。蔣萬安會議前受訪時也直言，根據氣象署報告，摩羯颱風對於台灣還有近海的影響並不大，但後續還有熱帶性低氣壓可能成形，因此訪美期間也會持續與北市府各局處保持聯繫，一但有狀況都會即時掌握。

蔣萬安4日中午前往北市災害應變中心，主持市府颱風整備會議。會議一開始台大氣象團隊就表示，這次摩羯颱風對於台北市幾乎不會帶來任何影響，外圍環流會引進一些乾空氣，並不會帶來任何降水。

由於適逢蔣萬安即將啟動為期2周的訪美行程，雖然颱風對台灣影響甚微，不過為求保險仍召開颱風整備會議。蔣萬安表示，根據氣象署報告，對於台灣還有近海的影響不大，但北市府還是密切關注這周跟下周可能熱帶性低氣壓的成形，以及外圍環流對台灣造成的降雨影響。

蔣萬安強調，市府一貫都是秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度來嚴陣以待，因此他在訪美過程中，也會持續與EOC、各局處聯繫，一但有任何緊急狀況發生，都會即時掌握、即時應對。現場記者則追問，是否有可能像台中市長盧秀燕訪美時一樣，因颱風來襲而提前返台？蔣萬安則強調「我們都會做即時的應變。」