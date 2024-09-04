據台灣世界展望會2023年統計顯示，在受助兒少中，約有40％的人體重不在正常範圍內。台灣世界展望會副會長蕭文榮說，國內近幾年來通膨率創新高，持續上漲的物價，成為經濟弱勢的家庭沉重的負擔，中低所得家庭對食物類開銷的經濟壓力更有感。為改善台灣弱勢兒童的營養狀況，正官庄於宣布捐款支持台灣世界展望會，並專項投入「營養補助方案」及「飢餓三十」中有關國內特殊景況家庭協助的方案計畫，支持更多兒少健康長大。

蕭文榮回憶，在展望會東部服務區裡有一個單親爸爸，除了工作不穩定之外，還得獨自特別照顧四個孩子，其中有個孩子還有身心障礙，經濟和生活的壓力快要壓垮他。展望會曾提供營養品，這位爸爸拿到的時候沉默很久：「怎麼給我這麼好的東西？」這些需要幫助家庭，知道滋補品是珍貴的東西都很感動。

展望會服務的孩子雋雋（化名）家是中低收入戶，媽媽迫於經濟壓力只能選擇如麵包、罐頭、加工食或零嘴等便宜食材給雋雋果腹，因此雋雋身形相較同年齡孩子瘦弱。小學四年級的他，身高只有122公分、體重22公斤，而且容易偏食，不吃蔬菜，只愛吃肉，還常出現容易分心與注意力不集中的狀況。為了改善雋雋的困境，展望會展開營養補助方案，提供了營養的食材食物，為雋雋提供足夠的熱量和蛋白質，讓他身體能夠正常發育；同時，也帶媽媽到超市採買食材，協助她認識營養食物，正確的選擇多元營養的食材，讓自己和孩子都健康。