中非合作論壇於9月4日至6日在中國首都北京舉行，多位非洲國家領導人陸續抵達北京出席，預計中國國家主席習近平將在峰會上闡述他與非洲國家擁有「共同未來」的理念。中非峰會為什麼對中國如此重要？美國自由亞洲電台分析，北京將發展中國家視為崛起的中國擴大其全球影響力的「基地」，中國需要來自全球南方國家的政治支持。

中國國家主席習近平預計在論壇期間，將呼籲更高質量的「綠色」投資，因為中國放棄了早先為大型基礎設施項目提供資金的意願，轉而選擇更可持續發展的合作夥伴關係。

中國仍然熱衷於促進貿易，並從非洲大陸獲取原材料，包括從波札那、納米比亞和辛巴威獲得的銅、鈷和鋰。但在與查德、衣索比亞、迦納和尚比亞達成債務重組協議後，中國可能會對巨額貸款計畫更加謹慎。

非洲國家仍然是習近平經濟合作計畫的主要關注點。西方媒體批評，習近平的「一帶一路」倡議因將較貧窮的國家捲入「債務陷阱」而受到廣泛批評，北京在夥伴關係中給當地居民帶來的收益微乎其微。批評人士稱，中國對待非洲經濟和貿易夥伴的方式仍是殖民和掠奪性的，北京希望在本周的論壇上嘗試改變這種說法。

為什麼中非合作對習近平如此重要？分析稱，對習近平來說，這不僅僅是貿易和經濟關係，還有巨大的政治利益。習近平執政期間的外交政策（現在可能不確定）一直是重塑美國主導的國際秩序，以更集中地反映中國的需求和優先事項。

在習近平的願景下，崛起的中國將在全球展翅高飛，擴大影響力，北京將成為一個規則制定者，而不是規則接受者，因為它開始對美國主導的「基於規則的國際秩序」感到不滿。為了實現這一目標，中國需要其他往往更貧窮的國家接受其規則，並在國際機構（包括聯合國支持的組織）中充當其盟友。

習近平思想自2022年以來一直被載入執政黨章程，中共將其描述為「全球治理體系改革」。

「雖然中國一直追求全球領先地位，但最初它試圖不引人注目，低調地悄悄前進，」非洲戰略研究中心的保羅·南圖利亞 (Paul Nantulya) 在2023年的分析中表示，「中國共產黨已經發出信號，謹慎的時代正在逐漸被更大膽、更自信的做法所取代。」

中國在非洲的影響力有多大？北京在非洲大陸的統一戰線和影響力似乎正在發揮作用。非洲國家一直是北京在聯合國的堅定支持者，選舉中國公民擔任聯合國多個機構的高級職位。

皮尤研究中心2023年的一項民意調查顯示，北京在奈及利亞、肯亞和南非獲得了最高的國際支持率。

「中國對『改革』國際治理的追求在包括非洲在內的全球南方國家找到了願意合作的夥伴，非洲在推進中國的國際項目方面發揮了不小的作用，」南圖利亞寫道，並警告說，中國的影響力也可能對「非洲核心規範」以及對憲政、人權和民主的承諾構成挑戰。他還警告說，中國有選擇地重塑國際體系運作方式（包括其人權體系）的努力，也可能破壞非洲的核心規範和承諾，如憲政、人權和民主。

作為金磚國家，南非已加入中國新開發銀行，為世界銀行提供替代方案，而自2015年亞洲基礎設施投資銀行成立以來，一些非洲國家也開始加入。

北京的全球安全倡議旨在輸出中國的規範和優先事項，並已被納入上屆達卡（Dakar，塞內加爾首都）中非峰會通過的行動計畫。

近年來，中國說服布吉納法索、馬拉威、賴比瑞亞、塞內加爾等國與民主台灣斷絕外交關係，這是北京承認其外交關係的先決條件。

我們能期待在中非峰會上看到什麼？據大陸官方媒體報導，中國和非洲將推出綠色可持續品牌項目，包括使用中國技術種植蘑菇、推廣沼氣和溫室栽培。《中國日報》的報導稱，北京還希望「進一步提高非洲實現獨立和可持續發展的能力，並幫助非洲加快脫貧攻堅」。

而習近平的「一帶一路」倡議也將成為論壇的一大亮點。

據大陸官方媒體報導，中國企業已幫助非洲國家修建或升級了1萬多公里的鐵路、近10萬公里的高速公路、近1000座橋梁和100個港口，以及6.6萬公里的輸配電線路。他們還幫助建立了15萬公里的通信網路。

但有關專家預計，北京將從之前對令人瞠目結舌的基礎設施數字的關注轉向醫療保健、可持續發展、以及數字經濟和創新。

據路透報導，中國主權貸款曾是非洲基礎設施建設的主要融資來源，但目前已降至20年來的最低水平。然而，公私合作模式是北京在全球首選的新投資工具，但在非洲尚未獲得支持。本周峰會上的中國官員將希望改變這一狀況。