林依晨近日在大陸節目《心動的信號第7季》中，因脫口：「我是成都人」，掀起風波。昔日政大恩師朱立熙發文痛批「不可原諒」，親手撕毀師生情。但其實林依晨對師長們一向非常尊重有禮，同樣也教過她的補教名師徐薇，就曾力誇林依晨，甚至透露至今每年教師節，都能接到對方的祝福電話。

英語名師徐薇在補教業深耕多年，教過無數學生，包括林依晨、五月天阿信、怪獸等。2016年她受訪時提到，自己對林依晨印象很深刻，因為她從15歲開始上了徐薇3年課程，每次都坐在教室前兩排且從未蹺課，是個非常用功的學生。而且林依晨外型出眾，所以不少男同學都會要求導師將座位排在林依晨附近。

徐薇曾透露對林依晨印象深刻。（圖／翻攝自徐薇臉書）

而儘管之後林依晨考上大學，每年教師節或徐薇生日，都會打電話祝賀，即使後來林依晨進入演藝圈，這個舉動也從來不曾間斷過，持續10多年。徐薇曾誇林依晨，「從出名到現在，都沒改變。客客氣氣的，跟學生時代沒什麼不一樣」。甚至2014年她與林于超結婚時，也特地邀請徐薇參加婚禮，讓她十分感動。

其實除了徐薇之外，包括明倫高中老師，也對林依晨曾經7年間，年年回校探訪老師覺得暖心，稱讚林依晨是個「就感心」的孩子。事實上每每教師節，林依晨也都會送上祝福給政大老師朱立熙；如今卻因為一句「我是成都人」，讓朱立熙發文痛罵林依晨：「我把她的照片全部下架，拜託教師節不要再寄來簡訊，這種虛情假意太廉價！」雖該貼文目前已遭刪除，但師生情卻從此變了調。