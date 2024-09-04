世界棒壘球總會（WBSC）今（4日）公布最新世界排名，台灣上升兩名超越美國及南韓，衝上世界排名第三，主要受惠於U15世界盃拿下季軍，進補排名積分，目前世界排名前五名為日本、墨西哥、台灣、美國及委內瑞拉。

WBSC官網報導提到，日本先前勇奪U15世界盃冠軍，以4899分穩居龍頭寶座，除了U12世界盃之外，日本稱霸U15、U18、U23世界盃，世界盃女子棒球賽、經典賽、奧運及世界12強賽也都拿過冠軍。

墨西哥以4063分積分居世界第二，中華隊則以3706分衝上第三名，美國下降一名落居第四，委內瑞拉上升至第五，南韓則下滑兩個名次，位居世界排名第六，第七名荷蘭與第八名古巴維持平盤，巴拿馬上升一名至第九，第十名則是提升兩個名次的波多黎各。

報導提到，積分計算方式，以過去四年國際賽的成績計算積分，包括U15世界盃、U12和 U18棒球世界盃歐洲資格賽、U15泛美預選賽的成績，歐洲杯資格賽等，同時也會從2019年世界12強的比賽增減積分。

WBSC下一次調整世界排名，會在本月6日至15日U23世界盃落幕後公布，同樣依照排名增減積分，屆時可觀察進一步變化。