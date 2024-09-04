由廣告鬼才導演李幼喬打造的喜劇電影《導演你有病》，3日晚間舉行首映會，主要演員徐愷、唐從聖、馬力歐、陳幼芳、撒基努、鄭志偉、羅凱騰、錢俞安、林雨葶、王振全、昶瑋全員出動，更以片中的造型現身，讓首映會充滿爆笑與驚喜，台北市長蔣萬安也現身首映會，表示非常期待。
首映會上李幼喬透露當時因為正在新冠疫情中，大家都這麼苦悶，所以寫了1部融合喜劇、驚悚、科幻，又帶有親情元素的劇本，「在台灣疫情大爆發前拍完了，但後製花了兩年多，就是想打造最好的效果和版本。」
男主角徐愷也爆料分享：「大家蠻多時候都沒那麼知道導演最後呈現的結構會是什麼，拍攝時也和其他電影不太一樣，我們就是照導演的要求來演，但想不到所有人的表演合在一起，竟然如此調和又充滿另類的笑點，導演真的很厲害！」
其中飾演投資金主的馬力歐是全片一大亮點。將拍電影常常遇到口若懸河，但卻十分小氣的投資方，詮釋得唯妙唯肖讓人啼笑皆非。而唐從聖也暗示，片中除了好笑的劇情，還有會讓人感動落淚的片段。
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