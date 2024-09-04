宜蘭聯勸與穀王烘焙坊合作，每售出1盒禮盒將捐給聯勸做公益，邀請民眾、企業一起來訂購。（李忠一攝）

宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會攜手在地連鎖超市，推出中秋公益聯名禮盒，今天（4日）宜蘭聯勸邀請鄉親一起來選購，業者將捐出銷售額10％做公益，雖然目標是募集10萬元善款，但目前善款不到1萬元，宜蘭聯勸盼民眾多多響應，以幫助縣內的弱勢團體與家庭。

宜蘭聯勸與喜互惠連鎖生鮮超市旗下的穀王烘焙坊合作，推出「中秋獻愛．公益限定」活動，推出10款中秋聯名禮盒提供民眾選購，每盒售價為360元至960元間，由曾獲得法國世界盃麵包大賽冠軍的李忠威擔任技術總監。

喜互惠董事長朱儒文表示，喜互惠在地經營近30年，穀王烘焙坊是宜蘭聯勸的愛心商店，培育世界麵包冠軍並長期投入社會公益，此次推出中秋節公益限定禮盒，邀請大家響應公益活動傳遞愛心。

宜蘭聯勸執行長陳凌鳳表示，「中秋獻愛．公益限定」是從8月初開始預購，至9月12日止，銷售額的10％將捐助宜蘭聯勸，聯勸會將募得的善款分配給社福機構團體。

陳凌鳳表示，希望限定禮盒可達到100萬元的銷售額，讓善款可達10萬元，不過活動推出以來，僅約銷售100盒，如1盒以600元計算，目前給聯勸的善款僅約6000元，離10萬元目標還有一段距離，主要與物價上漲，民眾荷包卻凍漲有關。

宜蘭聯勸表示，宜蘭聯勸長年匯集眾人愛心，透過嚴謹的專業審查、督導與稽核制度，協助宜蘭縣內社福機構籌募所需要的經費與設備，邀請愛心企業一起訂購公益限定中秋禮盒，愛心專線03-9322833。