9局打完兩隊2比2戰成平手，道奇隊在延長賽第10局找回凶猛火力，2出局後天使隊故意保送大谷翔平決定面對貝茲（Mookie Betts）卻遭到狙擊，貝茲轟出左外野3分炮，助隊以6比2勝出。

大谷翔平今天面對老東家天使隊繼續擔任開路先鋒、指定打擊，3局上大谷翔平敲出本季第7支三壘安打助隊追平，再靠貝茲安打回來本壘攻下超前分。

不過道奇隊先發投手伯勒（Walker Buehler）在5局下又挨陽春炮，分數又回到原點，接下來兩隊都沒有分數進帳，也讓比賽進入延長賽。

延長賽第10局道奇隊1出局、三壘有人，羅哈斯（Miguel Rojas）先敲出安打打破平手僵局，2出局後天使決定故意四壞保送大谷翔平面對貝茲，結果貝茲鎖定第1顆86.9哩的滑球就出棒轟出3分炮。

道奇先發投手伯勒用83球投5局，投出6次三振、2次四壞保送，被敲5支安打，失掉2分都是因為陽春炮。大谷翔平4打數敲出1支安打、貢獻1打點還跑回2分，另吞下2次三振、1次四壞球保送。