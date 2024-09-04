美股昨（3）日殺聲隆隆，四大指數重摔，台股今（4）日早盤即跳空下殺逾1100點，指數最低來到20922點，隨後跌幅稍收歛，仍重挫超過850點，在盤勢未回穩之際，投資人應審慎應對。專家指出，美股需要看到好消息，不再需要壞消息來提高降息期待，周五（6日）公布非農就業報告和失業率，成為美股止跌的契機，台股也才能回穩。

美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業PMI（採購經理人指數）從7月的46.8升至47.2，連續第五個月萎縮且低於預期47.5，均顯示製造業動能疲弱；標普全球也公布美國8月製造業PMI終值，8月終值47.9，低於市場預期與前值48。

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於臉書發文表示，近一個月來，投資市場普遍認為美國聯準會將於9月降息，因此市場氣氛轉為正面，現在的美股需要看到好消息，不再需要壞消息來提高降息預期。

他認為，美股8月初以來出現大幅反彈，反映出經濟數據持續亮眼，勞動市場也開始回穩。這些利多消息重拾投資者的信心，認為聯準會在避免經濟硬著陸的前提下，仍有可能展開降息。

然而，昨晚發布的兩項美國採購經理人指數（PMI）數據，與市場預期大相逕庭，顯示美國製造業景氣持續衰退，將成為拖累經濟的隱憂之一。這項負面消息重挫市場信心，美股再度出現對經濟衰退的擔憂，導致拋售潮湧現，恐慌指數VIX單日暴漲超過33%。

王倚隆指出，進一步觀察細項指標，製造商價格指數上漲，預示著持續下滑的通膨，可能很快就會觸底反彈；新訂單與庫存的比例下降至衰退階段，表明製造業的低迷仍將持續一段時間。本周五即將公布的非農業就業報告和失業率等數字是否能也出現回溫，將成為美股止跌的關鍵契機。

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