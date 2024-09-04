女星賈永婕昨（3日）正式接任台北101董事長一職，今（4日）她在社群曝光首次踏進董事長辦公室的影片，除了有花海般的祝賀花籃迎接，還有寬敞的辦公空間，讓她興奮不已。

影片中，賈永婕身穿白色西裝外套、黑色內搭和長寬褲，手提名牌包，走進將來要每天報到的101董座辦公室。首先迎接她的是超多盆祝賀花籃，包括星宇航空董事長張國煒、「國際巨星」小S和先生Mike、南山人壽總經理、遠雄集團、富邦金融控股董事長蔡明忠等人均在內，讓賈永婕感動地直呼：「太多了！」其中賈永婕的公公也送上花盆，寫下：「最溫暖的祝福，給我們心中最棒的永婕。」可見賈永婕不只政商關係好，也深受公婆疼愛。

星宇航空董事長張國煒、小S夫妻送花給賈永婕。（賈永婕臉書）

賈永婕一一細數收到的花盆，同時曝光辦公室內部。（賈永婕臉書）

當賈永婕看見自己的辦公室，第一個反應是：「我的媽呀！我的辦公室也太大了吧！」畫面中，101董座辦公室鋪著條紋地毯，裡面有好幾張沙發，從窗戶看去還能將台北市景觀收進眼底。而另一間辦公室，有著透明的隔板，視覺上空間更加寬敞，窗旁擺著兩張白色沙發和桌子，可在此稍作休息，另一頭則是董事長辦公桌，相當氣派、舒適。

賈永婕的辦公室很氣派。（賈永婕臉書）

賈永婕走進另一個小房間，再度看到一整排的祝福花籃，其中一盆是台北市長蔣萬安送的，賈永婕忍不住隔空喊話：「市長，以後我會穿很美喔，站在旁邊跟你一起按下煙火鍵。我們俊男美女一組喔！」