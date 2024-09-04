另市場具指標性的期元大S＆P石油 （00642U）也出現爆量下跌，開盤跌幅達4.82％，開盤2小時成交量就高達1.5萬多張，單日成交量有望挑戰2023年12月13日以來新高。2023年12月13日當日，盤中最低價15.02元，後續一路上漲至波段最高點19.20元。

另一檔正向2倍、與布蘭特原油連動的期街口布蘭特正2（00715L），上午成交2個小時也超過9萬張大量，股價重挫逾8％，最低來到13.1元。

美國ISM經濟數據不如預期，市場對美國經濟衰對疑慮升高，使風險性資產紛紛遭受拋售，國際油價也出現大幅下跌，3日美國西德州輕原油期貨單日下跌4.36％，創9個月以來最大單日跌幅，連續2日跌幅累計達7.33％，更是創下11個月以來連續2日最大跌幅。

法人分析，短期油價呈現震盪走勢，大致上可以從幾個面向分析，供給面上，利比亞石油生產和出口爭端即將落幕，加上OPEC＋自10月起將如預期逐步提高生產，八個OPEC＋成員國預定自10月1日起將日產量提高18萬桶，對原油市場供給將出現增加現象。而需求面上，中國需求擔憂問題持續存在，加上預期美國夏日駕駛季節即將結束，將削弱原油需求。最新CME報告指出，2023年中國銷售的所有汽車中35％～40％是電動車，電動車在中國和其他地區汽車銷售中所佔份額不斷增加也是原油需求造成壓力因素之一。

雖然種種因素皆未看到油價短期有大幅度的支撐力道，不過，美國每週持續小幅回補戰備儲油仍持續進行，加上美國原油庫存近期出現減少現象，都為油價帶來支撐力道。