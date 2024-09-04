受「流量經濟」刺激，大陸個別網友為搏人眼球、求關注，頻繁發佈「改頭換面、張冠李戴」式不實信息，進行造謠誹謗、惡意炒作，更有甚者，多次發佈「移花接木、指桑罵槐」式謠言信息，侮辱謾罵、攻擊詆毀他人，或挑起對立、煽動拉踩，借此博取流量，以達快速漲粉、謀取非法利益之目的，嚴重擾亂社會秩序和網路空間秩序，危害廣大網民合法權益。

大陸官媒央視新聞報導，大陸公安機關網安部門高度重視，在持續高壓嚴打網路違法犯罪、強化網路亂象治理的同時，指導超大型互聯網平台切實壓緊壓實主體責任，充分發揮公約協議的自律自治作用，共同營造清朗網路空間，各大互聯網平台積極響應。

報導稱，有的視頻平台發佈《關於更新「違規蹭熱不當獲利」內容治理規範的公告》，明確要求「帳號不得借熱點事件，仿冒、不當關聯當事人與涉事品牌，並借此發佈虛假營銷信息違規蹭熱，引發關注後不當獲利」，嚴禁利用「虛假身份」「虛假內容」「虛假營銷」「虛假流量」不當獲利。

有的內容分享平台發佈《關於「違規蹭熱」內容治理新公告》，明確提出請勿冒充他人、請勿發佈虛假的內容、請勿通過不當方式引流、請勿批量發佈同質化低質內容、尊重原創並分享真實內容。

有的互聯網公司發佈《關於進一步加強「體育飯圈」專項整治的公告》，嚴厲打擊對運動員、教練員發佈惡意攻擊謾罵言論，甚至造謠抹黑、挑動對立，煽動運動員粉絲群體進行拉踩引戰等行為。

有的互動平台啓動「體育飯圈生態治理」專項行動，併發布相關公告，持續加強違規內容及賬號處置，加強用戶教育引導與違規行為公示，完善治理措施和手段，讓追星行為回歸理性，在合法、合規、合理框架之內。

大陸公安機關網安部門有關負責人表示，網路不是法外之地，維護網路空間安全是各方共同的責任義務，網路空間清朗有序也是大家共同的願望。公安機關將繼續加強互聯網安全監管，堅決整治違法違規問題突出的平台，依法處理相關人員，切實維護廣大人民群眾合法權益和網路生態秩序。