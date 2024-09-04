韓國汽車進口商統計，受到日前有輛賓士電動車，曾發生過大規模火燒車事件的影響，造成賓士銷售量大量下滑，韓國8月進口車銷售量也年減4.7%，降至22,263 輛。其中，BMW是上個月最受歡迎的品牌，賓士則是第2名。
根據統計，因韓國大型休旅車銷售量下降12.7%，小型的也減少10.8%。因此，預估韓國汽車業者在2024年剩下的幾個月期間，將主打中型休旅車款。例如，起亞在本周推出自己最受市場喜愛，經改款後的2025年Sorento休旅車。受到韓股整體表現不佳影響，起亞一度大跌約2%，現代汽車也大跌超過2%。
其它重要科技股方面，半導體類股慘綠，三星電子大跌3.3%，SK海力士狂殺7.3%。電池族群跌勢也不小，LG Energy Solution大跌2.3%，三星SDI也下挫3.5%。韓元兌一美元在1341.05價位附近，韓元微升0.35元
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