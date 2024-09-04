台南市體育局長陳良乾前往程銘至家中貼紅榜道賀。（體育局提供／曹婷婷台南傳真）

來自台南市的桌球好手程銘志，勇奪巴黎帕運TT5級男單銀牌，市長黃偉哲除在第一時間表達恭賀，也請體育局長陳良乾專程赴程銘志家中張貼紅榜，感謝程銘志努力不懈。

出身桌球世家的程銘志從小就是桌球好手，15歲入選青少年國手，憑藉與生俱來的天賦與努力，一路從德高國小、忠孝國中、長榮中學打到國立體育大學。大學畢業後，他回到德高國小與大橋國小指導後進，2011年騎車不幸在一場酒駕車禍中，左腳被迫截肢。

遭遇人生巨變的他，一度意志消沉，但未被擊敗，重新靠著桌球拾回人生目標。2024巴黎帕運4日舉行桌球TT5級小組冠軍賽事，程銘志以2：3敗給挪威選手URHAUG Tommy，勇奪銀牌。

黃偉哲感佩表示，程銘志持續努力不懈訓練，最終拿下本屆巴黎帕運桌球銀牌。陳良乾指出，帕運選手真的很不容易，要面對生活和運動訓練等挑戰，在程銘志備戰帕運時，就代表市長前往左營國訓中心訪視並勉勵選手努力不懈，也謝謝林佳蓉教練指導，期許選手持續在世界舞台展現能力，發揮最佳實力爭取榮譽。

體育局表示，桌球選手程銘志曾拿下2020東京帕運第5名，2022杭州亞帕運奪下銅牌，在2024巴黎帕運更上一層樓勇奪銀牌，是程銘志個人生涯首次在帕運單打賽事奪牌。