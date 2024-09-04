周姓退役空軍軍官與鄭姓退役士官長兩人是鄰居，某天周男與他人發生爭執，鄭男竟上前罵周：「操你媽個逼，你什麼東西啊！」周男感覺被汙辱，提告求償15萬，鄭男則表示周男在社區都會帶密錄器故意激怒他人，蒐證提告。新竹地院法官認為鄭男口出惡言已不法侵害周男名譽，判鄭男賠償5000元。

周男控訴，某天他與他人發生語言爭執，鄭男竟上前以「操你媽個逼，你什麼東西啊」等語公然侮辱他，致他名譽及社會評價受損，精神上受有痛苦。但鄭男稱是周男在社區中行走時，會攜帶密錄器及手機，與人發生爭執即故意以挑釁方式激怒對方，蒐證並提告。

鄭男表示，案發當時，他看見他人與周男爭吵，將他人拉走，周男即持密錄器及手機衝向對方，並喊著「打我、打我」，眼見對方不理會，周男乃轉而挑釁他「你幾歲、你幾歲」，他才隨口以口頭禪「操你媽個逼，你什麼東西啊」回應。周男錄到影音後，隨即高興地說「我要告你」，顯見並無精神上任何損害。

新竹地院法官認為，鄭男雖辯稱係遭周男挑釁，順口說出口頭禪，周男並未因此受有精神痛苦，但鄭男公然侮辱的詞語，已足以使周男在社會上評價受到貶損，不法侵害周男名譽，而致周男精神受有痛苦，並不因鄭男口出惡言原因為何而有異。

新竹地院法官審酌事發過程及被告行為對原告所生危害、兩造年齡、資力、教育程度等一切情狀，認周男請求非財產上損害即精神慰撫金應以5000元為適當，判鄭男賠償5000元。