香港31歲的梁姓女子（中）在先生的陪同下，來到新竹馬偕接受達文西機械手臂手術，摘除縱膈腔的巨型腫瘤，術後4天即康復出院。主治醫師胸腔外科主任陳百璽（右）特地送上新竹名產。（新竹馬偕提供／王惠慧新竹傳真）

來自香港31歲的梁姓女子，2年前偶有胸口悶痛卻不以為意，直到上個月變嚴重，一檢查竟發現縱膈腔有1顆直徑超過10公分大的罕見畸胎瘤， 但在香港就醫只願以傳統鋸胸骨開胸手術，梁女最終找到新竹馬偕紀念醫院胸腔外科主任陳百璽，上周來台以達文西機械手臂手術，順利摘除巨型腫瘤，術後4天即康復出院。

梁姓女子指出，因為腫瘤實在太大顆，在香港求助好幾位胸腔外科醫師，得到的答案都是只能用傳統胸腔手術處理，但鋸胸骨的方法，會造成很大且明顯的傷口，直到在網路上找到新竹馬偕胸腔外科醫師陳百璽曾使用達文西機械手臂為病友移除巨型的縱膈腔腫瘤，彷彿看見生機。

梁女隨即透過臉書粉專和陳醫師聯繫，經過數次的病情討論和評估後，上周在先生的陪同下，從香港來到新竹馬偕接受檢查及安排手術。

陳百璽指出，縱膈腔位於胸腔內兩側肺臟中間的部位，前面有胸骨，後面有 脊椎保護，內部包含胸腺、心臟、氣管、食道等重要器官。以往處理縱膈腔腫瘤的做法，醫師會考慮採用傳統鋸胸骨的方式處理，一般來說較為妥當，風險也相對低。

但同時會在病人身上留下長達約20公分的傷口，對於術後的恢復是一大隱憂。隨著醫學的進步，現在若想治療或摘除縱膈腔腫瘤，透過達文西機械手臂為更好且安全性較高的方式。

陳百璽說明，達文西機械手臂手術系統有視野放大10倍、影像清晰的3D立體導航系統，搭配靈活自如、操作角度大的手術器械，經由肋骨之間的空隙進入胸腔，免除鋸開胸骨的步驟，能夠精準地將腫瘤完整清除乾淨，術後不僅傷口小、失血少、對病人的傷害也低。

新竹馬偕醫療團隊為梁小姐取出腫瘤後，化驗結果為良性，因此無須接受後續治療，定期追蹤即可。陳百璽也提醒民眾，雖然畸胎瘤大部分是良性的，但如果持續增生的話，還是有可能發展成惡性腫瘤，若經檢查發現就要盡早處理，接受手術切除病灶。