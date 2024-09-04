很多人怕吃豬油等飽和脂肪，擔心得心血管疾病。不過，家醫科李思賢指，相較豬油等動物性油脂，更應避免的是大豆油、葵花油等富含Omega-6脂肪酸的精煉植物油，許多專家認為現代人肥胖、糖尿病盛行率高，與大量食用精煉植物油有關，這類油品也會增加癌症、黃斑部病變與失智風險，「比糖還要毒」。

李思賢在「思思醫師，陪你健康的好朋友」PO文指出，食用油種類繁多，主要可分為飽和脂肪和不飽和脂肪。傳統觀念中，大家想避開的是飽和脂肪，但有一種脂肪比飽和脂肪更需要避免，就是多元不飽和脂肪中的Omega-6脂肪酸。

李思賢指出，大豆油、葵花籽油、葡萄籽油、花生油、菜籽油和棉花籽油，都是富含Omega-6的油。過量Omega-6脂肪酸會促進身體發炎，這些油的提取過程，不像橄欖油和酪梨油可通過物理壓榨獲得，需高溫和有機溶劑的參與，導致製程產生氧化自由基，易對人體粒線體造成傷害。他習慣稱這些為「精煉植物油」，以區分健康的植物油，例如橄欖油、椰子油、酪梨油。

李思賢指出，美國眼科醫師Chris Knobbe認為現代飲食中高含量的精製糖和種子油是許多慢性疾病的主要驅動因素。這些飲食成分與慢性炎症、代謝失調和氧化壓力的增加有關，進而導致多種慢性健康問題。

李思賢指出，很多專家認為精煉植物油對代謝疾病的危害遠超過糖。Knobbe引用了一些數據，1890年代，糖尿病盛行率為0.0028%，2016年糖尿病盛行率達13%，126年間成長4643倍；肥胖症盛行率從19世紀的1.2%增加到2018年的42.4%。Knobbe醫師認為，這些驚人增幅與碳水化合物的攝取無關，反而與上述植物油普及密切有關。從其他疾病角度來看，增幅也相似，如癌症、黃斑部病變和失智症。

李思賢指出，1965年前，人類歷史不存在精煉植物油，主要食用的是豬油、牛油和橄欖油等非加工油脂。現代生活中，我們每日攝取的精煉植物油高達80克，相當每天有720大卡能量來自這些品質不佳的油。Omega-6攝取量從1865年2.4克增加到2008年的29克，增加了11倍，遠超過碳水化合物增幅。

李思賢指出，這些不健康的油脂會損害粒線體，導致代謝問題和各種代謝疾病。而像沖繩這樣的「藍色地區」，飲食中90%是紫地瓜，這顯然不符合低醣飲食的邏輯，但他們卻異常長壽。這是因為他們雖吃了高比例的碳水化合物，但精煉植物油的攝取很少，讓他們的粒線體保持健康，能有效代謝攝取的碳水化合物，從而達到長壽。

李思賢指出，外食中最大的敵人不僅僅是澱粉，還有植物油，餐廳幾乎不可能用冷壓初榨橄欖油來做唐揚雞或炒菜，外食中使用的基本都是精煉植物油，他為是導致代謝疾病的另一個重要因素。

那應該怎麼做才能盡量避開這些精煉植物油呢？李思賢指出，過水可能是一個好方法，或者盡量選擇少油的健康餐廳，這樣才能把精煉植物油的攝取降到最低。