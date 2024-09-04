電動車使用的電池，只要起火受損往往難以使用傳統方式撲滅，上月韓國仁川就發生電動車起火，導致社區地下室嚴重火警，造成140輛汽車全毀，高雄市交通局說，為防範相似意外，已在多處擁有充電樁的公有停車場導入4重防護設備，並於3日在高雄高工停車場進行防災演練。

交通局表示，我國電動車購車族群日漸增加，公、私有停車場配置充電樁比例也逐漸增加，為提升電動車停放於建物內的消防安全性，已要求每一處設有充電服務格位之立體停車場均應配置滅火毯。

為進一步提升停車場消防安全，交通局與停車場經營業者正好停股份有限公司合作，於高雄高工立體停車場示範導入「熱顯像＋低壓細水霧」消防設備，可24小時偵測充電服務區車輛溫度，倘溫度高於預設值將即時通報中控管理室，偵測到火源時，會於啟動低壓細水霧設備進行灑水降溫作業，避免火勢蔓延至鄰旁車輛，降低延燒風險。

交通局於3日在高雄高工停車場示範，發生電動車火警後，除偵測設備可立即啟動灑水外，停車場工作人員與警消可立即拿出滅火毯，避免延燒到其他車輛，「熱顯像＋低壓細水霧」搭配已有的滅火毯及場內消防設備，構建4重防護網，讓民眾停車更安心