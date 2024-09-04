首部全片使用電腦動畫製作的《變形金剛》系列電影《變形金剛：源起》，找來《玩具總動員4》喬許庫利擔綱導演，主要配音卡司陣容包括「雷神」克里斯漢斯沃、《哥吉拉與金剛：新帝國》布萊恩泰瑞亨利、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森等。電影將於9月13日在台上映，搶先全美1周。

克里斯漢斯沃替主角柯博文（奧利安派克斯）配音，他說：「勾起我的興趣的是起源故事，能為柯博文配音是另1個層次，他一開始是礦場的1名礦工奧利安派克斯，這是他成為力量強大，而且無所不知的柯博文的旅程。此外，本片中的動作場面超瘋狂，在配音的時候，實際上消耗我的體力比我預期的還更多，我以為配音只是坐著念台詞，結果我在錄音室裡跳來跳去，不停揮拳還有發出更多聲音，簡直太刺激了。」

在《變形金剛：源起》中將會看見許多熟悉的角色。（UIP提供）

史嘉蕾喬韓森則為艾麗塔配音，她為這個角色帶來強大氣場，力量強大又堅忍不拔。另基根麥可奇為B-127（阿B）配音，即是後來大家所熟知的「大黃蜂」，他在前幾部電影中幾乎像是默片明星，但現在他能用自己的聲音展現自我，自稱為「狠角色金剛」。