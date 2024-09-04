傳柯文哲京華城案親下便簽！ 趙少康一看傻眼：這指示很奇怪

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地方法院裁定無保請回；北檢昨向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告。今有消息傳出，檢方查扣都發局2020年4月，一份柯文哲交辦給彭振聲的便簽。對此，前中廣董事長趙少康表示，要公務員放水又要公務員不坐牢，這絕對是矛盾的，若要防止公務員坐牢，就直接說不準開放容積率就好，即使被監院糾正，但市府就是有權利不給。

《鏡週刊》今爆出檢方查扣都發局2020年4月的一份便簽，顯示柯對京華城容積率增加過程早就知情，因柯當時拿出「京華城容積率與樓地板面積差異比較」文件轉交給彭振聲，還在便簽上簽名寫下「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」。

對此，趙少康今上午受訪表示，「公務員不坐牢」，就是到底容積率要開放不開放，因為開放就可能是圖利，圖利就可能是坐牢，所以柯文哲這個指示也很奇怪，因為如果你覺得公務員會坐牢，那就不准就好了。

趙少康認為，如果自己是市長就會說「為了防止公務員坐牢，所以容積率不應該增加」，一句話就好。那開了很多會議，開放容積率又叫公務員不坐牢，這兩個其實是矛盾的，因為圖利罪，很容易陷人於不義，很容易陷人於犯法，所以都發局送上來的文就說，如果放寬到1萬2千餘平方公尺的樓地板面積，會有圖利的嫌疑，回答的很清楚就是不應該開放。

趙少康也說，實在不懂，看郝龍斌的時候多麼嚴謹，固守容積率392%，多一個百分點都不給，現在392%一下變560%、一下又變840%，是非常多的，其實就算監察院糾正又怎樣？如果覺得不想給、不願給，市府就是有權利，監察院糾正我台北市政府，還是不給，因為這東西圖利太多了。

趙少康也直呼說，「所以我也不懂，叫公務員不坐牢，那不坐牢就是不放水就不坐牢了嘛！要放水又要不坐牢，這絕對是矛盾的」。

★未經判決確定，應推定為無罪。