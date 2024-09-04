王柏傑今年6月18日酒駕撞上遊覽車，因酒測值0.44毫克，遭警方送辦。王柏傑辯稱是前一天喝酒，沒想到酒沒退，遭依公共危險罪起訴。士林地方法院今(4日)宣判，處有期徒刑2月，得易科罰金。

王柏傑今年3月才與修杰楷在KTV與人爆發肢體衝突，鬧上警局，結果他6月18日下午在台北市內湖區金莊路與遊覽車發生擦撞，雙方均未受傷，但員警到場後，對他進行酒測，發現其酒測值高達0.44毫克，他被依公共危險罪送辦，檢察官訊後諭知王柏傑5萬元交保。

王柏傑供稱，6月17日晚間他喝了威士忌和啤酒，隔日因載與謝欣穎的愛犬去美容院洗澡，才會開車上路，沒想到過了一夜酒精還沒消退，他也覺得很驚訝，但既然做錯事就會乖乖接受懲罰。

士林地方法院簡易庭法官認定，王吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，處有期徒刑2月，可易科罰金。

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