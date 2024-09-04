天后闆妹與老公「豪哥」共同創業白手起家，夫妻倆也不時會在社群曬恩愛。怎料，今（4）日豪哥卻被週刊爆料包養嫩妹，甚至堅持無套導致女方懷孕，最後還要求對方墮胎。面對這樣的傳聞，一直以來負責天后闆妹對外聯絡事宜的豪哥，訊息皆是已讀卻不願回應。但不知是否為巧合，天后闆妹2天前才在社群發文討論：「有錢的男人都會有小三嗎？」。

以往豪哥猶如經紀人角色，負責天后闆妹的對外接洽。但如今疑似包養嫩妹傳聞一出，要向豪哥詢問的訊息，通通都是已讀不回，甚至直接掛斷電話。至於天后闆妹本人，也沒有任何回應，倒是她1日才在Threads上發文，表示最近看到不少人在討論，「有錢的男人都會有小三嗎？事實是沒有錢的也會有，你身邊也有那種人不可貌相的男性友人嗎？」引來許多網友留言。

天后闆妹才Threads上發文討論「有錢的男人都會有小三嗎？」。（圖／翻攝自天后闆妹Threads）

對此，其中一人認為，「有些男人會為了證明自己很有能力，完全與外貌、財富無關」。而天后闆妹看到後也表示認同，更補充「再來就是也可能圖新鮮」。至於有網友表示，「有沒有想過他還有小四小五小六小七小八呢，不可能放棄整片森林」，天后闆妹更回覆，「我聽到的也是這樣」。兩天前才發起的討論話題，對比如今老公被爆出包養嫩妹的消息，格外諷刺。不過目前夫妻倆，都還未做出回應。

其實據《鏡週刊》報導指出，豪哥被爆料在外包養嫩妹長達2年時間，甚至兩人發生多次親密關係，豪哥都稱自己精蟲數少，堅持不戴套，導致嫩妹今年初發現懷孕；事後豪哥給了10萬元要求女方墮胎，甚至威脅要找黑道來談，最後女方在今年3月引產。而報導中表示，嫩妹本人證實確有其事，並表示「不要讓我的寶寶不明不白死掉」。