原本預計將於10月6日舉辦的基隆半程城市馬拉松3日傳出將延期舉行，在路跑愛好者圈子裡引起廣泛討論。民進黨基市議會黨團4日召開記者會，痛批這場馬拉松延期的因素，並非交通維持計畫未獲通過，而是因為基隆市長謝國樑的意志使然，認為謝因私害公。

民進黨籍議員鄭文婷表示，市府公布的理由包括了國慶日前專業人力不足，以及道路維安計畫未經道安會議通過。但活動舉辦時，難道不知道在雙十節前？她呼籲市府應針對報名參與路跑活動的民眾後續的賠償問題做出回應。

議員施偉政同時也是基隆市港道安委員之一，他透露8月28日道安會議當天僅說建議延期，並沒有明確說明理由。他透過知情人士求證後，才得知是基隆市長謝國樑在26日的市政會議中做出裁示，要求教育處將該場路跑延期。

議員陳宜則是指出，有很多跑者是重視個人成績，甚至跑月月馬，因為這個月的賽事延期，連帶影響後續準備及安排，影響不可謂不大。

鄭文婷認為，綜合相關資訊，可以合理推斷延期的真正理由是謝國樑刻意讓體育活動，因為他的罷免投票而延期。她認為像謝國樑根本是因私害公，為了自己的權位犧牲廣大路跑民眾的權益。

鄭文婷呼籲謝國樑要證明基隆馬拉松絕對跟罷免投票無關的話，請謝國樑公開宣示反霸樑大型造勢活動絕對不會安排在10/5、6所謂的黃金周舉辦，這樣才能解大眾的疑惑。

對於這場基隆馬拉松必須延期，基隆好馬長跑協會理事長樊沛文表示，協會不樂見延期的狀況發生，確切會延期到什麼時候，還需要與各方面協商。至於跑友們的相關權益，協會一定會負責。若有跑友因為活動延期，時間無法配合，協會也將會完全退費。