吃對食物也能達到維持眼睛健康的效果。對此，眼科醫師林怡汝分享3大「護眼利器」，分別是深綠色蔬菜、枸杞菊花茶，以及五顏六色的食物。其中她提到，枸杞籽富含葉黃素，而菊花則能舒緩眼睛疲勞、清除發炎。因此，將這2種食材沖泡成枸杞菊花茶，是一款絕佳的護眼飲品。

醫師林怡汝在《良醫健康網》YouTube頻道的影片中表示，眼睛是最快成熟的器官，同時也是最快老化的器官，因此保持眼睛健康至關重要。她鼓勵於日常飲食中應多攝取深綠色蔬菜，像是花椰菜、菠菜及地瓜葉等，其葉黃素含量都特別高。建議只要在中餐、晚餐時，吃到一把深綠色蔬菜的份量，就能很好地維持眼睛健康。

林怡汝接著說，將一湯匙的枸杞及些許菊花放入杯中，使用溫開水沖泡成枸杞菊花茶，就是很好的護眼飲品。她說明，枸杞籽整顆都是滿滿的葉黃素；而菊花則有助於緩解眼睛疲勞、清除發炎。若平常習慣飲用甜品、飲料的人，不妨將其替換成枸杞菊花茶會更健康。

此外，林怡汝提到，平時也應多吃五顏六色的食物，如番茄含有茄紅素，其在體內能使血液循環變好，也可以清除一些老廢物質，有助於緩解眼睛疲勞；胡蘿蔔中的類胡蘿蔔素能轉化為維生素A，它具有修復受損角膜，緩解乾眼症、充血、發炎，以及提升夜視力的功效；玉米含有玉米黃素，可保護黃斑部免受藍光傷害。上述這些植化素對眼睛健康都很有益處。