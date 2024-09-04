許多人會靠考證照等方式替自己加薪，一名女子表示，她的多益成績845分，在外商公司任職3年，月薪仍只有3萬多，擔心年紀已快30歲，薪水還上不去，問該怎麼辦？疑問曝光後，網友推薦考國營或公職，可穩定加薪。

原PO昨（3）日於《Dcard》指出，今年25歲，大學唸歐洲語文學系，多益滿分990分，她的成績是845分，她在外商公司任職3年，薪水只有3萬多，「讓我很擔心，已快30歲了，以後怎麼辦？」她說當初找這份工作時，接受月薪3萬多元，但近年物價上漲幅度太大，讓她有轉職的念頭。

原PO希望在1年內轉職，曾考慮進修語言、軟體應用等技能，但這類別的工作薪資也偏低，「我真的很沒方向」，問若要轉職，該從事什麼工作？

網友建議考國營或公職，可穩定加薪，「我剛畢業領26K，後來考國營，目前月薪是47K」、「我考公務員，上班8個月，扣完勞健保及公保退撫後，含加班費一個月可領64K。」也有女網友推薦「網路陪聊」，並表示下班兼職打字聊天賺錢，每周可多3000～5000元收入，但她強調沒辦法保證是純聊天，因為網路形形色色的人都有，得依照對方需求陪聊。