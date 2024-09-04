中視《飢餓遊戲》日前到台北大巨蛋出外景，錄影當天因王仁甫告假，所以被笑是「沒有巨蛋命」。而開場時孫協志、許孟哲、蔡黃汝、峮峮，加上來賓王彩樺、王傳一共6人排排站，製作人直接指定2位女主持人站中間，這讓以往是站中間的許孟哲很走心：「這個企圖太明顯。」孫協志也質疑：「這會不會是取代我們的一個前奏！」王彩樺則語帶興奮爭取：「太好了，就是我了，下一集可能就換我站中間。」分組時，王彩樺被分到與孫協志同一隊，卻遭嫌棄，但王彩樺還是很有自信：「跟我同一組絕不會讓你累，我累就好。」王傳一還打趣以「家有一老如有一寶」，來說服孫協志。

進行遊戲前，節目邀請到15位Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊女孩帶來一段精彩熱舞，峮峮也被女孩們的活力所感染，看得很投入：「我沒有在那麼近的距離可以看到別隊表演舞蹈。」接下來啦啦隊中的林浠、一粒、安芝儇也加入一起闖關，其中一粒和蔡黃汝、王傳一同隊，王傳一覺得2個隊友似乎有點姊妹臉：「一粒跟花花長得有點像。」當2人站在一起時，蔡黃汝突然歡呼：「哇！我是高的，我好開心。」但峮峮卻直問：「但妳有沒有墊鞋墊？」最後孫協志做出總結：「憑良心講，妳現在贏她的高度就是鞋墊的高度。」

一行人前進大巨蛋錄影。（中視提供）

進行闖關時，王彩樺時常不按牌理出牌，被指「擾民」，許孟哲還無情補刀：「以我看彩樺姐的經驗，她不只會擾亂其他人節奏，還會打亂整個節目的節奏。」這一集難得來到大巨蛋，當天也在球場練球的台鋼雄鷹球員包括陳文杰、藍寅倫、王博玄、曾子祐、郭阜林、張肇元等，以及總教練洪一中，眾人趁著練球後的空檔，也一起與藝人同樂，其中新人王曾子祐在鏡頭前相當害羞，介紹他時整個臉都脹紅，王彩樺還趁機撩問：「你會唱〈保庇〉嗎？想要姐姐教你嗎？」只見曾子祐滿臉通紅，模樣相當可愛。本集內容將於周日、9月8日晚間8點在中視《飢餓遊戲》播出，下周六晚間8點也會在中天娛樂台重播。