美海軍一艘驅逐艦的指揮官遭到解職，該艦正在協助保護位於聖地亞哥的羅斯福航空母艦（USS Theodore Roosevelt），該事件發生在中東。這位指揮官在四個月前被拍到使用瞄準鏡裝反的步槍，這張照片在社交媒體上引起了相當大的嘲諷。

美聯報導，美勃克級導彈驅逐艦馬侃號（USS John McCain）的指揮官葉斯特（Cameron Yaste）於30日被解除職務。海軍表示，葉斯特被解除職務是因為對他指揮這艘導彈驅逐艦的能力失去信心，該艦目前部署在中東的阿曼灣（Gulf of Oman）。聲明中未詳細說明為何葉斯特被替換。

在四月，海軍的社交媒體上發布了一張照片，顯示葉斯特握著一把反向安裝瞄準鏡的步槍，處於射擊姿勢。軍事新聞媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，海軍陸戰隊借此機會嘲諷海軍，分享了一張海軍陸戰隊員在兩棲攻擊艦拳師號（USS Boxer）上射擊的照片，並附上標題：「清晰的瞄準畫面」。

最終，葉斯特的貼文被刪除。海軍在社交媒體上表示：「感謝您指出我們之前的步槍瞄準鏡錯誤。圖片已被刪除，直到完成額外軍事指導（EMI）(extra military instruction)。」

葉斯特的職務目前由第21驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 21）的副指揮官克利斯蒂（Allison Christy）暫時接替。21驅逐艦中隊隸屬林肯航母打擊群，目前正由五角大廈派遣到中東阿曼灣，以便在以色列需要抵禦伊朗或其他國家的攻擊時提供支援。

羅斯福航母打擊群最近新加入三艘勃克級驅逐艦，這些價值20億美元的艦艇旨在保護航母免受空中、海上和陸地的攻擊。