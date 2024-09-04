彰化縣花壇鄉今天發生腳踏車與大貨車事故，腳踏車騎士張姓老婦人送醫不治。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣花壇鄉今天上午發生1起驚悚車禍，1名83歲的張姓老婦人騎腳踏車途中與1輛大貨車發生碰撞後，人車被拖行至平交道，張婦倒臥鐵軌上，當時有民眾見狀按下平交道緊急按鈕，張婦雖被及時救出送醫搶救，然其傷勢過重，院方宣告不治，全案由警方調查釐清中。

今天上午8點40分許，彰化縣消防局獲報，花壇鄉花秀路發生腳踏車與大貨車事故，其中騎腳踏車的老婦人被撞後遭拖行到平交道上，當時報案人表示已按下平交道緊急按鈕，該局隨即派遣花壇消防分隊的救護人車到場。

救護人車到場時，老婦人已無呼吸、心跳，救護人員在現場先做急救處置後，再火速將其送往彰化市秀傳醫搶救。老婦人傷勢過於嚴重，經搶救仍不治。

警方初步調查，事發前，張姓老婦人騎腳踏從花壇街直行，賴姓男子（54歲）駕駛營業大貨車從花壇街右轉花秀路往秀水鄉方向，當時雙方號誌均為綠燈，兩車碰撞後，腳踏車被捲入大貨車車底，且人車被拖行至花秀路的鐵路平交道上。

事發後，大貨車駕駛賴男發現車底有異音，過了平交道後停車查看，並報警。警方表示，賴男的酒測值為0，全案正調查釐清中。