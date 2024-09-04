戴資穎的球迷準備精心製作的加油看板為她加油。（陳信翰攝）

戴資穎去年出席活動時透露今年將是自己球員生涯最後一季，當時她說：「我的計畫就是打到明年（2024）底，就算還能打，我也不打了。」今年巴黎奧運小戴帶著膝蓋傷勢硬拚，無奈止步小組賽而淚灑球場，當時令球迷相當不捨，近期社群媒體有討論以小戴的能力是否真的是球員最後一季的討論，小戴回應：「說過很多次了，沒有在騙人，明年我不會出來了，不要再問我這個問題。」

儘管台北羽球公開賽屬於BWF超級300系列，等級沒有超級1000、750高，頂尖選手不參賽也不會被罰款，但小戴仍決定要出賽，她說：「會選擇參加台北公開賽，是因為有很多球迷有各種原因無法出國看我比賽，我心想希望我參賽時他們可以到場，台北公開賽在台灣打，大家稍微請假一下就可以看，只要能夠拿到票就好。」

今天是上班日，仍有不少球迷到台北小巨蛋為戴資穎加油，比賽結束時還有球迷高呼為了看小戴比賽早餐跟午餐都還沒吃，小戴笑說：「聽聲音如果沒記錯，是去年也有來看我比賽的球迷。在主場感受到大家對我的熱情，不小心連續掉兩、三分，大家就會幫我加油，提醒我不要再失誤了。」

對於台北羽球公開賽相隔5年回到小巨蛋，小戴認為現場氛圍以及可以容納多人，是比較理想的場館，只是風向上對選手來說要有較多適應。