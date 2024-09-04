上官婉兒為唐朝著名女官，被武則天、唐中宗李顯等皇帝委以重任，號稱「巾幗宰相」，她的墓在2013年被發現，但內部卻遭嚴重破壞，後續考古專家從墓中出土文物的一段文字記載研判，毀墓兇手可能是唐玄宗李隆基。

大陸央視《中華國寶》頻道日前上傳《上官婉兒墓探秘》，節目中介紹，上官婉兒的墓會被發現，始於2013年陝西省西咸新區空港新城園區開發案，當時考古隊按規定在工地進行考古勘探，發現了一座有斜坡墓道、5座天井的古墓，這正是隋唐墓葬特色，其中天井越多，墓葬等級越高，擁有5個天井，說明墓主人的身分極為尊貴。

考古隊深入挖掘，發現記載墓主人生平事蹟的墓誌銘，其中在墓誌蓋上出現用篆字刻寫的「大唐故昭容上官氏銘」9字，考古隊員立刻確認這就是上官婉兒的墓，因唐代唯一被封為昭容，又姓上官式的人就只有她。

圖為上官婉兒墓墓室，可看出內部被破壞嚴重。（圖 / 中新社）

考古隊注意到，一般而言，古代盜墓賊為了避免墓室坍塌，只會在留下5、60厘米的盜洞，但上官婉兒墓的天井、甬道和墓室都遭到嚴重破壞，不僅墓室頂部坍塌，地磚更被揭起，顯然非一般盜墓者所為，而是一起有組織性的毀墓行動，但由於史書沒有上官婉兒墓的記載，考古隊只能從墓誌銘尋找線索。

而毀壞上官婉兒墓的兇手是誰？考古隊研判可能是官方進行毀墓；因眾所周知，上官死於時任臨淄王的李隆基於公元710年發動的唐隆之變， 而考古隊研究墓誌銘發現，文中記載，上官死後「太平公主哀傷，賻贈絹五百匹，遣使吊祭」，說明出錢為她修墓的正是唐高宗李治與武則天的小女兒太平公主。

而太平公主後來與作為侄子的李隆基不和，此舉正好能打擊他的聲望。到了李隆基即位後，於713年發動先天之變逼死太平公主，並且毀壞公主駙馬武攸暨的墓，上官婉兒墓是太平公主出錢修建，上官婉兒又是因李隆基而死，李可能同時將她的墓也毀了。