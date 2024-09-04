今日海峽 新聞網4日報導，中共福建省委發布重要決定，為深入貫徹中共二十大作出的戰略部署，全面落實三中全會精神，福建省委十一屆六次全會8月23日作出十四項決定。其中涉台部分以「積極探索海峽兩岸融合發展新路」為主題，完善兩岸社會融合機制；創新兩岸經貿融合機制；健全兩岸情感融合機制；探索福建全域融合發展機制。

在完善兩岸社會融合機制方面：凸出共建共用第一家園，打造兩岸社會融合示範樣板。

完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，健全台胞社會參與體系，在台胞聚集社區開展閩台共建共治共用試點，推出更多便於台胞參與的社會融合專案、基層治理崗位，深化閩台鄉建鄉創融合發展機制。 深化台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度改革，將在閩台胞納入大陸社會保障體系。

健全閩台學術交流合作機制。

完善台胞在閩求學研習制度安排，強化教育交流合作，拓寬台灣學生學習交流路徑。

擴大台灣地區職業技能資格直接採認範圍，建設全省直接採認台灣地區職業資格證書統一平台。

優化涉台執法資訊公開平台，拓展台胞參與福建法治建設領域，以更大力度保障台胞合法權益。

在創新兩岸經貿融合機制部分：

凸出深化閩台經貿合作，打造兩岸經濟融合示範樣板。 建立健全閩台融合發展重點專案促進機制，實行審批、要素、資金優先保障。

推動閩台基礎設施應通盡通，著力構建立體式綜合性對台通道樞紐。

進一步優化涉台營商環境，推動出台促進閩台融合放寬市場准入特別措施。

擴大福建自由貿易試驗區對台先行先試，推進對台小額貿易創新發展。

建設兩岸標準共通服務平台，制定促進兩岸行業標準共通的政策措施。

拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑，加快建設兩岸農漁業交流合作平台，提檔升級台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園。

完善台胞台企權益保障協調聯動機制，建立健全政企溝通管道。

在健全兩岸情感融合機制方面：

凸出密切閩台人文交流，打造兩岸同胞情感融合示範樣板。

發揮民間信仰精神紐帶作用，培優做強對台交流基地，打造祖地文化品牌體系。

實施閩台歷史展示溯源工程，開展閩台關係檔案文獻保護利用工作，鞏固拓展閩台同名同宗村交流機制，深化尋根謁祖和宗親鄉親姻親交流。

探索建立閩台青年團體常態化交流管道，促進閩台青年社團交流交往。

持續開展閩台中小學校校際結對交流。

建好用活台灣青年創業就業基地、體驗式交流中心，引導更多台灣青年參與兩岸融合發展示範區建設。

創新共同弘揚中華優秀文化的平台載體，不斷增強台胞認同感。

在探索福建全域融合發展機制方面：

凸出以點帶面整體推進，構建福建全域融合發展新格局。 持續提升廈門與金門融合質效，打造廈金「同城生活圈」。

縱深推進廈門綜合改革試點，在建設高標準市場體系、科技創新、對外開放、城市治理等方面加大改革力度。 推進福州與馬祖創新融合，建設福州馬祖產業合作園區，打造福馬「同城生活圈」。

加快平潭綜合實驗區開放發展，推進「一島兩窗三區」建設，打造更加便捷的兩岸往來通道，構建全方位對台開放格局。拓展其他地區對台融合實踐。