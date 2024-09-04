Gogoro是台灣電動機車新創公司，但到美國上市股價卻跌掉92%，財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發文指出，Gogoro開啓了新型商業模式，且有超級大股東加持，如果在台灣上市，以台灣資本市場的偏好，Gogoro應該不會寂寞，到美國上市，可能是走錯路。

謝金河表示，台灣的新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，包括Appier沛星在日本上市，Gogoro到美國以SPAC型態上市，但股價表現都不佳，Appier目前股價在1700日圓，市值1736.77億日圓，約22.145億美元，算是差強人意。

Gogoro到美國上市股價也慘不忍睹，一方面是因為Gogoro虧損不止，另一方面，美國的投資人不知道Gogoro的市場地位，因此在美國市場一直未能得到投資人青睞。謝金河提到，Gogoro從掛牌上市的14.1跌到1.11美元，市值從41.6億美元跌至3.275億美元，股價跌掉92%，幾乎剩下零頭。

「這兩天，市場傳出跟著陸學森創業Gogoro的夥伴，從產品長彭明義等資深幹部都相繼請辭，看起來Gogoro險象環生。」謝金河強調，如果Gogoro不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣。

謝金河文末總結，Gogoro開啓了新型商業模式，且有超級大股東加持，如果在台灣上市，以台灣資本市場的偏好，Gogoro應該不會寂寞，到美國上市，可能是走錯路。